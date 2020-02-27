Софийский университет лишил пособников Гитлера почетных званий

Софийский университет посмертно лишил звания почетного доктора наук четырех человек, связанных с преступлениями гитлеровской Германии. Как сообщает Болгарское национальное радио, звания были присвоены в 1939-1940 годах Гансу Франку, Бернгарду Русту, Эвальду фон Масову и Эдуарду Кольраушу.

Такое решение принял академический совет университета. В сообщении отмечается, что связанным с фашисткой Германии лицам нет места среди заслуженных личностей. "Мы не можем и не намерены отказываться от истории, но убеждены, что такой моральный поступок станет сигналом для общества о том, что допущенные в трудные исторические моменты ошибки могут быть озвучены и осуждены для их предотвращения в будущем", говорится в заявлении университета.

Напомним, что Ганс Франк был личным юридическим советником Гитлера, а Бернгард Руст министром просвещения, покончившим жизнь самоубийством накануне капитуляции Германии. Эвальд фон Массов был офицером СС, а Эдуард Кольрауш был юристом, заложившим юридические основы антисемитской и расистской идеологии.

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Алексей Чуриков