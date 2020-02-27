Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко. Конфликт возник во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

Украинский эксперт вызвал негодование ведущего, попытавшись оправдать действия Украинской повстанческой армии (УПА) - вооруженного крыла Организации украинских националистов. Ковтуненко также заявил о "сотрудничестве" УПА и НКВД во время войны, поддержке евреями украинских националистов, а также выступил с утверждением, что боевики УПА якобы "случайно" убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев.

После этого Владимир Соловьев вызвал охрану и потребовал вывести экс-депутата рады из студии.

Напомним, ОУН-УПА в годы Второй мировой сотрудничала с нацистской Германией, в том числе участвовала в уничтожении польского населения на Волыни в 1943 году, где были убиты порядка 100 тысяч человек. После освобождения Украины организация воевала против советских войск. Официально была распущена в 1949 году, хотя отдельные отряды продолжали действовать до 1956 года.