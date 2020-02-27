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27.02.2020 08:18
Рубрика: В мире

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко. Конфликт возник во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Украинский эксперт вызвал негодование ведущего, попытавшись оправдать действия Украинской повстанческой армии (УПА) - вооруженного крыла Организации украинских националистов. Ковтуненко также заявил о "сотрудничестве" УПА и НКВД во время войны, поддержке евреями украинских националистов, а также выступил с утверждением, что боевики УПА якобы "случайно" убили генерала Николая Ватутина, освободившего Киев.

После этого Владимир Соловьев вызвал охрану и потребовал вывести экс-депутата рады из студии.

Напомним, ОУН-УПА в годы Второй мировой сотрудничала с нацистской Германией, в том числе участвовала в уничтожении польского населения на Волыни в 1943 году, где были убиты порядка 100 тысяч человек. После освобождения Украины организация воевала против советских войск. Официально была распущена в 1949 году, хотя отдельные отряды продолжали действовать до 1956 года.

В мире экс-СССР Украина Общество СМИ и соцсети

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