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27.02.2020 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спецслужбы предотвратили девять терактов на Северном Кавказе за 2019 год

Текст: Иван Егоров (Владикавказ)
Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в прошлом году на Северном Кавказе 22 преступления террористической направленности, в том числе 9 терактов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, открывая выездное совещание во Владикавказе.

По его данным, было задержано 230 боевиков, ликвидировано 26 террористов, а также пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". К уголовной ответственности привлечены 10 человек, которые занимались сбором денег для террористов и вели пропаганду радикальной идеологии.

Фото: ФСБ /РИА Новости
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Кроме того на Северном Кавказе за прошлый год выявили 94 преступления экстремистской направленности. Также, по словам секретаря СБ РФ, были приняты меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций, действия которых могли повлечь разжигание межнациональной розни и создание очагов напряженности. Как отметил Патрушев, перекрытие каналов финансирования таких структур из-за рубежа, в том числе помогло снизить угрозы, связанные с проявлениями экстремизма и сепаратизма. Среди позитивных результатов антитеррористической работы секретарь Совбеза назвал принятые меры по обеспечению безопасности на транспорте. Благодаря им на территории СКФО в прошлом году не было допущено террористических посягательств на транспортные объекты.

Перед началом совещания Николай Патрушев и полпред президента В СКФО Юрий Чайка возложили цветы к памятнику жертвам террористического акта в здании школы №1 "Древо скорби" и памятнику погибшим сотрудникам спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и МЧС в "Городе ангелов" на мемориальном кладбище в Беслане.

"Такое не забывается и это не должно повториться", - завил секретарь Совбеза, который во время событий в Беслане в 2004 году занимал должность директора ФСБ и лично переживал эту трагедию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Совет Безопасности СКФО РГ-Фото

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