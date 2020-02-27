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27.02.2020 14:41
Рубрика: Общество

Китайский луноход выявил скрытые структуры на дальней стороне Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: CLEP / CRAS / NAOC Фото: CLEP / CRAS / NAOC
Фото: CLEP / CRAS / NAOC

Китайские ученые опубликовали результаты анализа грунта, который на обратной стороне Луны провел луноход "Юйту-2" (Yutu-2) миссии "Чанъе-4" (Chang'E-4). Он показал, что под поверхностью спутника Земли расположено три различных слоя.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а краткий отчет о нем появился на сайте Китайской академии наук. Напомним, китайский космический аппарат Chang'E-4 опустился на дно кратера Фон Карман на дальней стороне Луны 3 января 2019 года. Он доставил туда ровер Yutu-2, который уже более года раскрывает секреты обратной стороны Луны.

Фото: iStock
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В очередном исследовании рассказывается о том, что скрывается под поверхностью спутника Земли. Для исследования лунных недр был использован инструмент под названием LPR. Он испускал радиосигналы частотой 500 МГц, направляя их вглубь поверхности. Сообщается, что таким способом удалось "просветить" Луну на глубину 40 метров - это в три раза глубже, чем во время всех предыдущих исследований.

Несмотря на хорошее качество радиолокационного изображения, исследователи столкнулись со сложностями при идентификации геологических структур. И тогда они объединили радиолокационное изображение с томографическими данными и количественным анализом недр.

Ученые пришли к выводу, что подповерхностный слой на дальней стороне Луны в основном состоит из высокопористых гранулированных материалов, включающих в себя валуны различных размеров. Вероятно, этот слой появился на ранней стадии жизни нашей галактики, когда метеориты и другие космические объекты часто ударяли по поверхности Луны.

В результате этих ударов из глубин выбрасывался материал, создавая кратеры. Можно сказать, что подповерхностный слой Луны во многом состоит из "космических обломков".

Фото: ESA / Hubble & NASA
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Дальнейший анализ позволил исследователям выделить три отчетливых слоя. Верхний слой уходит на глубину примерно 12 метров. Он состоит из относительно однородного состава - реголита, лунной почвы. В нем лишь изредка попадаются крупные камни.

Далее следует второй слой, граница которого располагается на глубине примерно 24 метра. Он содержит многочисленные "грубозернистые материалы и большое количество вкрапленных пород". Иными словами, это смесь из мелких и крупных камней.

Третий слой опускается, по меньшей мере, на глубину 40 метров. Радар не смог дать достоверные данные о его составе. Но полученные сведения говорят о том, что он, вероятно, состоит из чередующихся тонких пластов мелкозернистой породы и булыжников.

"Полученные результаты беспрецедентным образом иллюстрируют подповерхностное распределение различных структур и их характеристики, - говорит профессор Ли Чунлай из Китайской академии наук. - Наша работа также показывает, что широкое использование LPR может значительно улучшить наше понимание истории лунных кратеров и вулканизма, что прольет свет на геологическую эволюцию дальней стороны Луны".

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