Тридцать лет назад начался вывод советских войск из Чехословакии

Так называемая Центральная группа войск (ЦВГ) долгое время считалась одним из важнейших ударных формирований "холодной войны". Рожденная в 1968 году в ходе подавления "пражской весны", эта группировка включала в себя танковые и мотострелковые дивизии, авиационные части, ракетные войска, том числе дивизионы, оснащенные ядерными боеголовками, а также подразделения тылового обеспечения. Всего около ста тысяч военнослужащих и членов их семей.

Находясь на передней линии противостояния с НАТО, дивизии и полки ЦВГ были оснащены самыми современными видами вооружений. Службу здесь несли офицеры и генералы, многие из которых впоследствии стали заметными фигурами в Вооруженных силах. Выходцы из ЦВГ - два министра обороны Д. Язов и И. Родионов, начальник Генерального штаба А. Квашнин, несколько командующих родами войск.

Ровно три десятилетия назад из города Френштат на восток ушел первый эшелон с танками

За двадцать два года своего существования группировка обросла множеством военных объектов, аэродромов, полигонов, складов (в том числе хранилищ ядерных боеприпасов), казарм, жилых городков. Штаб находился в Миловице, примерно в сорока километрах от Праги. Всего через ЦВГ прошли более миллиона наших граждан - солдат, офицеров, генералов, вольнонаемных.

Почти сразу после "бархатной революции" новые власти Чехословакии поставили перед Москвой вопрос о выводе с их территории советского военного контингента. 26 февраля 1990 года министрами иностранных дел СССР и ЧССР был подписан соответствующий договор и в тот же день в одном из северных городков началась погрузка в эшелоны для отправки на родину советского танкового полка.

Первоначально чехословаки настаивали на том, чтобы весь процесс вывода войск был завершен до 30 июня 1990 года, однако затем согласились, что этот срок нереален, ведь предстояло эвакуировать не только личный состав, но и миллионы тонн различного имущества, в том числе множество видов боеприпасов. Да и советская сторона была заинтересована в том, чтобы не спешить, хотя бы потому, что у нас тогда явно не хватало возможностей для размещения прибывающих из-за границы солдат, офицеров и членов их семей.

В итоге сошлись на том, что вывод будет происходить в три этапа и завершится 30 июня 1991 года. Так оно и было.

Ровно три десятилетия назад из города Френштат (Северная Моравия) на восток ушел первый эшелон с танками. Говорят, в тот день понаехали журналисты со всего света, было их за три сотни.

- Ждали сенсации, - вспоминает один из бывших чехословацких офицеров Станислав Погоржел. - Думали, что местные жители станут осыпать проклятьями "оккупантов", забросают их гнилыми помидорами. А был трогательный митинг - с оркестром, цветами, теплыми словами прощанья.

Считается, что первым городом, который полностью покинули наши военные, стал Крнов, это случилось 11 апреля 1990 года.

К сожалению, не обошлось и без ЧП. Так, в ходе подготовки к эвакуации в одном из танковых батальонов произошло самовозгорание внутри танка Т-72 с последующей детонацией снарядов. Погибли люди. Этот трагический эпизод стал темой центральной экспозиции в частном музее, организованном бывшим сапером Вацлавом Билицким.

Сначала Чехословакия, а затем Чехия долго не могли решить, как распорядиться оставшимся после ЦГВ имуществом, строениями, инфраструктурой военных объектов. Годами все это оставалось бесхозным, а потому подвергалось самому варварскому разграблению. Мародеры тащили все: оконные рамы, паркет, сантехнику, трубы, бетонные плиты... Например, город Миловице к середине 90-х напоминал голливудские декорации к фильмам про апокалипсис. Здесь вполне можно было снимать фильмы ужасов, да, кстати, их и снимали. И лишь спустя десятилетие спохватились.

Сейчас большинство зданий отремонтированы, приведены в соответствие с евростандартами. На бывшем полигоне открыт центр развлечений: можно арендовать для катания и бронемашину, и танк, можно пострелять. Бетонную полосу аэродрома используют пока для нужд малой и спортивной авиации, но есть планы устроить там полноценный гражданский аэропорт. И лишь железнодорожный вокзал уже, по-видимому, никогда не обретет былого значения. Раньше он ежедневно принимал поезд Москва - Миловице, теперь пути заросли травой.