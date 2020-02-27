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27.02.2020 17:46
Рубрика: В мире

У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус

Текст: Юрий Чернов
Фото: ATTA KENARE / AFP Фото: ATTA KENARE / AFP
Фото: ATTA KENARE / AFP

Иранское издание Entehab сообщило, что вице-президент страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом. Отмечается, что обследование вице-президента было сделано после того, как у нее проявились соответствующие симптомы.
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Эбтекар стала 245 гражданином Ирана, у которого был диагностирован коронавирус, 26 из них скончались. Ранее COVID-19 был обнаружен у заместителя министра здравоохранения и двух парламентариев.

В этот четверг стало известно, что в Тегеране будут отменены пятничные молитвы в мечетях. Как уточняет агентство IRNA, это сделано в рамках усилий властей по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в стране.

В мире Ближний Восток Иран Распространение коронавируса COVID-19

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