Ушел из жизни автор "Сахары" Клайв Касслер

Американский писатель Клайв Касслер ушел из жизни 24 февраля в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Имя Клайва Касслера известно во всем мире. Он автор более 80 книг, которые были изданы общим тиражом более 100 миллионов экземпляров. Его детективные и приключенческие романы переведены на более чем 40 языков.

17 раз подряд он попадал в список бестселлеров The New York Times. Но, пожалуй, одна из самых известных его книг - "Сахара". Этот приключенческий роман был экранизирован в 2005 году режиссером Бреком Айснером. Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Стив Зан и Пенелопа Крус.

Но это была не первая экранизация книг Касслера. В 1980 году был снят фильм по его третьему роману "Поднять Титаник", рассказывающему о советских шпионах, которые ищут компоненты ядерной бомбы на затонувшем судне.

Тема была очень близка писателю: долгие годы он занимался поиском и подъемом затонувших кораблей. Касслер основал Агентство морских и подводных исследований (NUMA: National Underwater Marine Agency), на счету которого более 60 уникальных находок. Писатель был членом "Клуба исследователей" и "Королевского географического общества".

Клай Касслер родился 15 июля 1931 года в штате Иллионойс, но детство и юность провел в Калифорнии. После колледжа служил в составе ВВС США в Корее. Писать он начал в 1965 году, а первый его роман "Средиземноморский пират" был опубликован в 1973 году.