В ЦБ рассказали о том, что настоящие банкиры никогда не предложат клиентам

Одним из главных признаков мошеннических действий может быть предложение совершить денежный перевод через банкомат. Об этом "Российской газете" рассказали в Банке России.

"Регулятор неоднократно обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат. Задача мошенников - пробудить в человеке чувство страха за сохранность своих денег, и после этого обманным путем заставить его совершить перевод на счет злоумышленника", - отметили в ЦБ. При этом там особо подчеркнули, что сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента не будут предлагать ему делать какие бы то ни было операции через банкоматы.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении нового вида мошенничества. В качестве жертв преступники выбирают одиноких пожилых людей. Им, якобы, звонят из банка и сообщают, что с их счетом в банке произошло что-то неладное и срочно нужно перевести с него деньги на другой счет. Иначе все сбережения пропадут. Для того, чтобы расположить к себе жертву, мошенники даже заказывают такси, чтобы довезти пенсионера до банкомата, где он собственноручно переведет свои деньги на счет преступников. Самое парадоксальное, что совсем недавно подобный способ "развода" стариков был показан в одном популярном сериале. Не оттуда ли его скопировали мошенники? Правда, в сериале для одинокой старушки все закончилось хорошо. Она оказалась бывшим сотрудником правоохранительных органов и лично участвовала в задержании преступников.