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27.02.2020 23:13
Рубрика: В мире

В Европе выросло число зараженных коронавирусом

Во Франции за последний день число заболевших коронавирусом в стране увеличилось вдвое. По словам министра социальных дел и здравоохранения Оливье Верана, накануне было зафиксировано 18 случаев заражения, а теперь их стало 38.

"Этим вечером мы столкнулись с серьезным увеличением числа случаев [заражения коронавирусом] на нашей территории", - приводит ТАСС слова главы ведомства.

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Печальные новости приходят и из других стран. Так, в Швеции выявлено пять новых случаев заражения Covid-19. "Речь идет о трех лицах в области Вестра Гёталанд [на западном побережье], одном - в Упсальском регионе [70 км от столицы] и одном - в Стокгольмском регионе", - сообщили власти. Никто из заболевших не был в Китае. Один побывал в северной Италии, еще один - в Германии, третий - в Иране. Двое были в контакте с ранее заболевшим гражданином.

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 44-х. Новые 14 случаев зафиксированы в районе Хайнсберг в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. "Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить", - признал накануне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Между тем, в главном очаге коронавируса в Европе - на севере Италии - наконец начало снижаться число госпитализаций.

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"У нас 37 человек выписаны из больниц. Это первые пациенты, госпитализированные из-за положительного результата на коронавирус, и они выписаны после сильного улучшения", - цитирует РИА Новости представителя провинции Ломбардия Джулио Галлеры. В регионе уже наметилась отрицательная динамика госпитализаций. При этом, в Италии число жертв Covid-19 составляет уже 17 человек, заражены 650 жителей страны.

Напомним, в Китае число заражений превысило 78 тысяч, врачам не удалось спасти 2744 человек.

В мире Европа Италия В мире Европа Франция В мире Европа Швеция В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

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