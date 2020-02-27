В Германии военную базу закрыли из-за симптомов коронавируса у солдата

Бундесвер оцепил авиабазу Кельн-Ван после того, как у одного из военнослужащих были диагностированы симптомы коронавируса COVID-19. Такую информацию распространил таблоид Bild, ссылаясь на администрацию военной базы.

Тем, кто мог контактировать с заболевшим, запрещено покидать территорию летного подразделения. Не пускают и прибывающий дополнительный персонал. "Охраннику было дано указание закрыть ворота базы", - цитирует РИА Новости заявление администрации авиабазы. Уже установлено, что заболевший военнослужащий общался с мужчиной из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, у которого диагностировали коронавирус.

По последним данным, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии достигло 18. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария.