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27.02.2020 09:40
Рубрика: Власть

В Госдуму внесена поправка о дате и времени голосования по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Поправка об этом внесена в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Напомним, что законопроект об изменениях в Конституции готовится ко второму чтению. Итоги общероссийского голосования (если граждане проголосуют "за") будет условием вступления нововведений в силу.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета ГД, авторами поправки стали его глава Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Они являются сопредседателями профильной рабочей группы, которая готовит изменения ко второму чтению.

Поправкой предлагается закрепить дату в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. 22 апреля 2020 года объявляется нерабочим днем.

Павел Крашенинников сообщил, что поправки подготовлены по итогам состоявшейся вчера встречи рабочей группы с президентом РФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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