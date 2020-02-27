В Госдуму внесена поправка о дате и времени голосования по Конституции

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. Поправка об этом внесена в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Напомним, что законопроект об изменениях в Конституции готовится ко второму чтению. Итоги общероссийского голосования (если граждане проголосуют "за") будет условием вступления нововведений в силу.

Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета ГД, авторами поправки стали его глава Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Они являются сопредседателями профильной рабочей группы, которая готовит изменения ко второму чтению.

Поправкой предлагается закрепить дату в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. 22 апреля 2020 года объявляется нерабочим днем.

Павел Крашенинников сообщил, что поправки подготовлены по итогам состоявшейся вчера встречи рабочей группы с президентом РФ.