В Японии закроют все школы из-за коронавируса

Японские школы временно прекратят работу из-за коронавируса COVID-19. Занятия в местных учебных заведениях приостановят со 2 марта. Указанные меры призваны снизить риск заражения опасной инфекцией детей.

Соответствующее распоряжение на заседании правительственного штаба по борьбе с коронавирусом отдал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает телерадиокомпания NHK. По его словам, здоровье детей имеет первостепенное значение. Глава кабинета министров подчеркнул, что школьники рискуют заболеть, так как во время занятий находятся в местах скопления большого количества людей.

Ожидается, что ученики Страны восходящего солнца вернутся за парты в начале апреля.

На этой неделе Синдзо Абэ также распорядился как минимум на две недели отложить проведение в стране крупных спортивных и культурных мероприятий.

В Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. Число инфицированных на территории островного государства уже превысило 900 человек. От болезни умерли восемь японцев. Случаи заражения зарегистрированы в девятнадцати из 47 префектур страны.