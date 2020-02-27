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27.02.2020 13:55
Рубрика: В мире

В Японии закроют все школы из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японские школы временно прекратят работу из-за коронавируса COVID-19. Занятия в местных учебных заведениях приостановят со 2 марта. Указанные меры призваны снизить риск заражения опасной инфекцией детей.

Фото: EPA-EFE/TINO ROMANO
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Соответствующее распоряжение на заседании правительственного штаба по борьбе с коронавирусом отдал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает телерадиокомпания NHK. По его словам, здоровье детей имеет первостепенное значение. Глава кабинета министров подчеркнул, что школьники рискуют заболеть, так как во время занятий находятся в местах скопления большого количества людей.

Ожидается, что ученики Страны восходящего солнца вернутся за парты в начале апреля.

На этой неделе Синдзо Абэ также распорядился как минимум на две недели отложить проведение в стране крупных спортивных и культурных мероприятий.

В Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. Число инфицированных на территории островного государства уже превысило 900 человек. От болезни умерли восемь японцев. Случаи заражения зарегистрированы в девятнадцати из 47 префектур страны.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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