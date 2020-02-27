В Иране влиятельный депутат парламента заразился коронавирусом

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зульнур заразился коронавирусом, сообщило иранское ТВ.

"Тест на коронавирус оказался у меня положительным, я помещен в карантин. Дай бог, сопротивление нашего народа и усилия представителей власти скоро искоренят эту болезнь", - приводит заявление парламентария телерадиокомпания IRIB.

Зульнур представляет в иранском парламенте город Кум, который является местом паломничества мусульман-шиитов со всего мира. Кум стал первым городом в Иране, где в середине февраля скончались два человека от коронавирусной инфекции. В настоящее время в Куме и одноименной провинции зафиксирован наибольший показатель заражений от коронавируса.

В Иране коронавирусом заразились уже несколько представителей органов власти страны. Ранее сообщалось, что болезнь выявлена у заместителя министра здравоохранения Ираджа Харирчи и иранского парламентария Махмуда Садеки.

По последним официальным данным, жертвами нового коронавируса в Иране стали 22 человека, еще 141 инфицированы. Коронавирус выявлен у жителей 20 из 31 провинций Исламской Республики.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия из-за коронавируса с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз для въезда из Ирана. Ограничения не будут действовать для деловых и гуманитарных поездок.