В Иране за сутки резко выросло число заразившихся коронавирусом

В Иране количество заражений новым коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось более чем на 100 человек, число жертв болезни достигло 26. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"Статистика показывает, что за последние сутки в стране были выявлены еще 103 случая заражения коронавирусом. Таким образом, в настоящее время в Иране зафиксировано 245 случаев заражения, умерли 26 человек", - цитирует слова чиновника агентство IRNA.

По официальным данным на утро четверга, жертвами нового коронавируса в Иране считались 22 человека, еще 141 были инфицированы. Коронавирус выявлен у жителей двадцати из 31 провинций Исламской Республики.

Ранее стало известно, что глава комитета национальной безопасности и внешней политики меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зульнур заразился коронавирусом. Он стал третьим высокопоставленным чиновником в ИРИ, у которого тест на болезнь оказался положительным. Коронавирус также был выявлен у другого иранского парламентария Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи.