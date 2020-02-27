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27.02.2020 14:01

В Иране за сутки резко выросло число заразившихся коронавирусом

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране количество заражений новым коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось более чем на 100 человек, число жертв болезни достигло 26. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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"Статистика показывает, что за последние сутки в стране были выявлены еще 103 случая заражения коронавирусом. Таким образом, в настоящее время в Иране зафиксировано 245 случаев заражения, умерли 26 человек", - цитирует слова чиновника агентство IRNA.

По официальным данным на утро четверга, жертвами нового коронавируса в Иране считались 22 человека, еще 141 были инфицированы. Коронавирус выявлен у жителей двадцати из 31 провинций Исламской Республики.

Ранее стало известно, что глава комитета национальной безопасности и внешней политики меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зульнур заразился коронавирусом. Он стал третьим высокопоставленным чиновником в ИРИ, у которого тест на болезнь оказался положительным. Коронавирус также был выявлен у другого иранского парламентария Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи.

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