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27.02.2020 14:08
Рубрика: В мире

В Испании суд оштрафовал мужчину на 2500 евро за поцелуй

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанский суд оштрафовал на 2500 евро молодого человека, попытавшегося поцеловать журналистку во время репортажа о погоде на Канарских островах, выходившего в прямом эфире. Инцидент произошел 22 февраля, а приговор был вынесен чрезвычайно быстро - спустя всего три дня.

Фото: iStock
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По словам пострадавшей Ракель Гильян, произошедшее шокировало ее. Молодой человек неожиданно поцеловал ее в щеку, а его друг снимал это на камеру мобильного телефона. Все это увидели и зрители. Однако в эфир не попало продолжение истории. Когда журналистка пригрозила вызвать полицию, мужчина попытался скрыться, но выронил свой кошелек с документами (удостоверение личности в Испании изготавливается в виде пластиковой карточки, которая удобно располагается в одном из отделений портмоне), затем вернулся за ним, но его успела подобрать потерпевшая. Отобрать кошелек у молодого человека не удалось.

В итоге полиция задержала мужчину, за поцелуй суд оштрафовал, а также запретил в течение 16 месяцев приближаться на расстояние менее 300 метров к журналистке.

Когда эта история попала в соцсети, многие выразили свое сочувствие Гильян. Произошедшая с ней история далеко не первая, когда женщины-журналисты сталкиваются с домогательствами прямо во время работы. Чаще всего это происходит во время спортивных мероприятий или при подготовке репортажей о погоде.

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