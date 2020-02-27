В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста

22-летнего игрока сиенского футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе, госпитализировали в местную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус, сообщает газета La Nazione.

Команда находилась в городе Алессандрия, готовясь к воскресному матчу против молодежного состава "Ювентуса", когда один из футболистов почувствовал недомогание. Из-за высокой температуры он не смог выйти на поле и согласился на карантин, отправившись домой отдельно от остальных игроков. Взятые в среду анализы на коронавирус дали положительный результат, и футболист в тот же день был доставлен в больницу на специальной машине скорой помощи. Его состояние оценивается как нормальное.

Это первый случай заражения коронавирусом в профессиональном итальянском футболе. Ранее сообщалось о болезни 38-летнего игрока любительского клуба "Кодоньо" из Ломбардии. Он находится в клинике в стабильно тяжелом состоянии.

Из-за вспышки коронавируса на севере Италии перенесли 40 любительских матчей, а шесть встреч 26-го тура серии А пройдут без болельщиков.