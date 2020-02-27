В КХЛ определены все пары плей-офф Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля. Кубок Континента по его итогам достался ЦСКА. Также определились все пары плей-офф.

В борьбе за звание победителя регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сумел опередить казанский "Ак Барс" и питерский СКА всего на одно очко. В заключительный день казанцы уступили "Автомобилисту" - 0:3, а столичные армейцы разгромили "Сочи" - 6:0. Для москвичей это пятый успех за 12 лет.

Звание лучшего бомбардира "регулярки" впервые завоевал Вадим Шипачев из московского "Динамо". На его счету 65 очков (17 голов + 48 передач).

Зато в списке лучших снайперов не нашлось равных армейцу Кириллу Капризову. Проводящий, по всей видимости, последний сезон в КХЛ перед отъездом за океан форвард забросил 33 шайбы.

По итогам регулярного чемпионата определились и пары плей-офф.

На Западе встречаются:

ЦСКА - "Торпедо" (Нижний Новгород);

СКА - "Витязь" (Московская область);

"Йокерит" (Финляндия) - "Локомотив" (Ярославль);

"Динамо" (Москва) - "Спартак".

На Востоке в плей-офф сойдутся:

"Ак Барс" - "Нефтехимик" (Нижнекамск);

"Барыс" (Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск);

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа);

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Сибирь" (Новосибирск).

Матчи плей-офф стартуют 1 марта.