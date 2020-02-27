Новости

Сборная России выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону 19:12
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин 19:12
В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников 18:45
СК объявил о предъявлении Дмитрию Захарченко новых обвинений во взятках 18:41
В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей 18:39
В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова 18:31
Путин наградил Муравьеву и Антонова 18:30
Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху 18:28
Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности 18:13
Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики 18:10
Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года 18:10
В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры 18:05
Археологи раскопали "город мастеров" 18:01
В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве 18:00
Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру 18:00
Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана 17:49
У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус 17:46
Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника" 17:44
В аэропорту Сочи с самолета сняли пьяного пассажира 17:30
Из нижегородского транспорта запретили высаживать детей-безбилетников 17:28
Доходы бюджета от инвестирования ФНБ выросли на треть 17:26
Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению от врача 17:25
Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов 17:19
В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста 17:15
Количество инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось до трех 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 18:00
Рубрика: Власть

В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве

Текст: Татьяна Замахина

В Конституцию предложено внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. В Госдуму внесены соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Госдума может принять закон об изменениях в Конституции 11 марта

Как рассказал один из авторов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, дополнение предлагается внести после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва. А именно, указать, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Павел Крашенинников сообщил, что поправки подготовлены на основании предложений, поступивших в профильную рабочую группу.

Эта тема обсуждалась на встрече президента РФ с рабочей группой 13 февраля. Владимир Путин заявил, что не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти за пределами Москвы.

ЦИК: Дистанционное голосование по Конституции возможно только в Москве

- Мне кажется, у нас эта норма уже действует. Но в целом, если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать, - сказал он. - У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации