В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве

В Конституцию предложено внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. В Госдуму внесены соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Как рассказал один из авторов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, дополнение предлагается внести после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва. А именно, указать, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Павел Крашенинников сообщил, что поправки подготовлены на основании предложений, поступивших в профильную рабочую группу.

Эта тема обсуждалась на встрече президента РФ с рабочей группой 13 февраля. Владимир Путин заявил, что не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти за пределами Москвы.

- Мне кажется, у нас эта норма уже действует. Но в целом, если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать, - сказал он. - У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится.