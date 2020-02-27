В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете Палаты представителей конгресса по делам вооруженных сил.

По его словам, США остаются готовыми и способными к тому, чтобы защищать страну, поддерживать своих союзников и воевать с любым потенциальным противником. Однако конкурентное преимущество Вашингтона подорвано, и в этом нет никаких сомнений, подчеркнул Милли.

При этом генерал заявил, что Россия и Китай наоборот усиливают свои возможности, "чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", - цитирует ТАСС.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва не стремится к военному доминированию или гонке вооружений. Однако России нужен оборонный потенциал, достаточный для сдерживания возможных противников от агрессии. Он также подчеркнул, что совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом нашей страны.