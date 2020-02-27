В Петербурге мамы детей до семи лет смогут бесплатно пройти переобучение

В Санкт-Петербурге состоялась "Ярмарка вакансий" для женщин "Семья и карьера", где посетительницам продемонстрировали все возможности трудоустройства, которые есть сегодня на рынке труда.

Стоит признать, что одна из категорий женщин, которые чуть больше нуждаются в поддержке, - это молодые мамы. Отпуск по уходу за ребенком неизбежно заставляет менять приоритеты даже тех женщин, кто изначально был заточен на достижение профессиональных высот. Вынужденное "выпадение" из трудового процесса очень тормозит развитие карьеры, что зачастую побуждает женщин делать выбор не в пользу рождения детей.

Гармонизировать ситуацию призван нацпроект "Демография". С этого года каждая молодая мама по направлению Центра занятости населения Санкт-Петербурга может бесплатно пройти курсы повышения квалификации, актуализировать свои компетенции или пройти переобучение на другую, более подходящую ей специальность. Причем если в прошлом году эта возможность была предусмотрена только для тех женщин, кто находится в официальном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то в этом году она распространилась и на незанятых мам дошкольников до семи лет. Важно и то, что на период обучения незанятым мамам будет выплачиваться стипендия в размере 12 130 рублей.

Петербурженки уверены, что дополнительное образование откроет новые карьерные возможности. Подругам Екатерине С. и Веронике М. по 25 лет. Обе замужем, у каждой по полуторагодовалому ребенку, обе женщины находятся в декретном отпуске. Кажется, думать о трудоустройстве им пока рано. Но подруги пришли на ярмарку, чтобы заранее подготовиться к предстоящим переменам в жизни. Они заявляют, что уже сейчас хотят быть в курсе предлагаемых услуг, чтобы в нужный момент суметь ими воспользоваться. Логистик по образованию, Вероника признается, что не хотела бы выходить на прежнее место работы.

- Я поняла, что меня больше прельщает работа в сфере бьюти-индустрии, - говорит она. - С удовольствием переобучилась бы на парикмахера, мастера маникюра.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Экономист Екатерина признает, что за время декрета сильно отстала от новаций в своей специальности: меняется законодательство, меняются технологии документооборота. Сейчас она стоит на развилке: или пройти повышение квалификации, чтобы актуализировать свои знания, или радикально поменять сферу деятельности.

- Склоняюсь ко второму, - говорит она. - Меня интересует сфера IT-технологий, например, курсы по сайтостроению.

Специалисты Центра занятости подтверждают: молодые мамы часто пытаются найти себя в иной сфере: охотно идут на курсы кондитеров, дизайнеров, флористов, швей. Прикладные навыки, говорят эксперты, переведенные в ранг профессии, для женщин становятся особенно актуальны. Тем более если новая работа предполагает гибкий график, удаленный формат.

Ожидается, что в текущем году Центр занятости направит на обучение не менее 1787 женщин, что почти в два раза превышает показатели предыдущего года: в 2019 году услугой по переобучению или повышению квалификации воспользовались 1000 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Увеличить число петербурженок, получивших дополнительное образование, планируется и за счет индивидуального подхода. Так, мамам в этом году будут доступны образовательные сертификаты для оплаты обучения в выбранной ими организации. То есть женщина сама может подобрать себе подходящие курсы, форму обучения и адрес образовательной организации. Получить консультации и оставить заявку можно в Агентстве занятости населения любого района города.

Не меньше внимания на ярмарке было уделено теме самозанятости. 44-летняя Оксана Садаускене признается, что беседа со специалистами Центра занятости населения помогла ей выработать свою карьерную стратегию.

- У меня сын - младший школьник, серьезно занимается спортом, - говорит она. - Поэтому мне как маме нужен гибкий график. Есть старшая дочь-студентка, она подрабатывает репетиторством. Я ей, как и многим своим знакомым, помогаю найти клиентов: благо мои два образования (юридическое и педагогическое), а также предыдущий опыт работы в кадровой службе позволяют успешно справляться с этой работой. Здесь же мне посоветовали замечательную вещь: зарегистрироваться самозанятой и работать администратором по организации репетиционных услуг. Ровно то, что у меня хорошо получается!

Прошедшая "Ярмарка вакансий" собрала более 450 посетителей. Помимо индивидуальных консультаций, здесь прошли лекции карьерных консультантов, в интерактивных зонах специалисты-психологи давали рекомендации о том, как проработать оценку своих умений и навыков, составить резюме, успешно пройти собеседование.

Василий Коровкин, начальник отделения сотрудничества с работодателями Агентства занятости Московского района, поясняет:

- Многие женщины боятся получить статус самозанятого. Чтобы преодолеть эту фобию, надо просто оценить свои способности, навыки и умения, в частности, помогут выявить предрасположенность к организации собственного дела профориентационные тесты. Многим помогает общение с теми, кто уже преодолел этот барьер, открыл собственное дело.

Интересно, что в прошлом году 119 человек, обучившись по направлениям Центра занятости предпринимательской деятельности, открыли свой бизнес, 86 из них получили единовременную финансовую помощь для подготовки документов при государственной регистрации в качестве юридического лица.