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27.02.2020 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: Медиацентр

В "РГ" обсудили оформление аварий на скоростных магистралях

26 февраля в медиацентре "Российской газеты" состоялось заседание круглого стола на тему: "Оформление аварий на скоростных магистралях: стоит ли останавливаться".

В случае аварии на МКАД водителей призывают тут же съезжать на обочину. Чем опасна остановка на скоростной магистрали? Как оформлять аварию, если машины убраны с места происшествия? Смогут ли в этом случае пострадавшие рассчитывать на выплаты по ОСАГО? Может стоит внести изменения в правила дорожного движения и правила оформления ДТП, чтобы предотвратить катастрофы? Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе.

Экспертами на заседании круглого стола выступили:

Маклецов Андрей Александрович, заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА);

- Якимов Александр Юрьевич, советник Президента Российского союза автостраховщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

Шумский Александр Николаевич, руководитель экспертного центра Probok.net;

Евсин Александр Вячеславович, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения - начальник ситуационного центра;

Шкуматов Петр Михайлович, координатор сообщества "Синие ведерки",

- Левандовский Виктор Владимирович, представитель государственной компании "Автодор";

- Степанов Василий Владиславович, представитель государственной компании "Автодор".

Жди на обочине

Текст: Владимир Баршев
Каждый пятый погибший в аварии в Москве лишается жизни уже при ее оформлении. То есть в аварии, которая произошла во время оформления мелкого происшествия. Такие данные привел на круглом столе, прошедшем в "Российской газете", руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Эксперты попытались найти способы решения этой проблемы. Ведь при даже грубом подсчете в России таким образом могут погибать до полутора тысяч человек в год.

Впрочем, официальных данных Госавтоинспекции по таким ДТП нет. Речь идет о следующих ситуациях. Произошла мелкая авария, кто-то из водителей, например, на МКАД, не рассчитал и слегка подтолкнул едущий впереди автомобиль. Остановились, включили аварийку, один из водителей достал знак аварийной остановки, но не успел его поставить, как был снесен еще одним автомобилем. Так вот это вторая авария. Но уже с жертвами.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Причем жертвой стал пешеход, потому что он уже вышел из-за руля. И в статистике эта авария будет фигурировать без привязки к первой. Сколько таких происходит, никому не известно. Но известно, что при оформлении аварии погибают даже полицейские.

По словам заместителя руководителя Центра организации дорожного движения - начальника ситуационного центра правительства Москвы Александра Евсина, только в прошлом году двое сотрудников дорожно-патрульной службы погибли при оформлении ДТП. Именно по этой причине на электронных щитах над МКАД появились предупреждающие надписи, что останавливаться на такой дороге запрещено. В случае ДТП необходимо съехать на обочину.

Начальник отдела безопасности госкомпании "Автодор" Виктор Левандовский напомнил о происшествии на трассе М4. Из-за мелкой аварии на дороге остановились два автомобиля. Один водитель только успел открыть дверь и выйти, как его сбила пролетающая мимо другая машина. Вслед за этим в разбитые машины въехали еще несколько. Итого - 20 разбитых машин заблокировали движения по автомагистрали.

По мнению Левандовского, в Правилах должно быть прописано, что в случае аварии на скоростной дороге все должны срочно покинуть машину и уйти за барьерное ограждение. Даже если удалось поставить машины на обочине. При этом ни водитель, ни пассажиры не должны выходить с левой стороны. Они должны перебраться к правым дверям и срочно покинуть машину. Жизнь дороже железа. Кстати, на автомагистрали запрещено останавливаться на обочинах. Только в специально отведенных местах.

По словам защитника прав автомобилистов Петра Шкуматова, водители при таких авариях действуют по сложившимся стереотипам. Надо вызвать ГИБДД, надо дождаться их приезда и только потом убирать машины. Ведь в противном случае лишат прав за оставление места происшествия. И до недавнего времени такое практиковалось, утверждает Петр Шкуматов.

При мелкой аварии на железнодорожном переезде никто не будет оформлять аварию или дожидаться приезда ГИБДД, стоя на путях

Как заверили корреспондента "РГ" в Госавтоинспекции, применить здесь часть 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, то есть оставление места ДТП, невозможно. Ведь участники на месте. Но можно применить часть 1 этой статьи: невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами, в связи с ДТП. Это штраф 1000 рублей.

Однако есть еще и статья 2.7 КоАП, которая освобождает от ответственности при крайней необходимости. А именно в случаях, если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Понятно, что сохраненная жизнь дороже повреждений автомобиля.

Александр Евсин также привел пример, что при мелкой аварии на железнодорожном переезде никто не будет оформлять ее и дожидаться приезда ГИБДД, стоя на путях. Тут чувство самосохранения срабатывает. А на скоростных магистралях - нет.

Фото: iStock
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Эксперты настаивали, что нужно внести поправки в Правила, которые позволят сразу убирать машины с дороги при мелких авариях. Но советник президента Российского союза автостраховщиков доктор юридических наук Александр Якимов подробно разобрал действующие Правила дорожного движения и доказал, что все это там уже прописано. В них сказано, что при авариях, в которых пострадали только машины, их необходимо убрать с дороги. Правда, для этого потребовались обращения к разным разделам Правил.

Однако есть еще один аспект, который волнует водителей, попавших в мелкое ДТП. Заплатит ли им страховая компания ущерб по ОСАГО? Ведь даже при оформлении аварии по Европротоколу, то есть без ГИБДД, требуется зафиксировать аварию. А именно сфотографировать в том числе расположение машин с привязкой к местности.

По мнению заместителя начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрея Маклецова, даже с помощью приложения "Помощник ОСАГО" можно сделать на месте аварии одну фотографию с расположением машин, а все остальное оформить уже на обочине. В том числе сфотографировать поврежденные детали. Разница в несколько десятков метров по геолокации, на решение страховщика о выплате не повлияет.

Однако эксперты считают, что порядок оформления аварий в Правилах необходимо прописать более простым и понятным языком. Например, как сказал Левандовский, чтобы это было понятно людям без юридического образования. Но в целом согласились с тем, что необходимо массово и активно пропагандировать необходимость убирать машины с дороги в случае легких аварий, как это сделано, например, на трассе М11 или МКАД.

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