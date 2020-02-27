В России автоматизируют назначение материнского капитала и пенсий

Бегать по инстанциям и собирать стопки справок, чтобы добиться назначения социальной выплаты от государства, больше не придется. Чиновники переходят на проактивный режим работы, при котором все положенные человеку льготы, блага и средства будут предоставляться ему автоматически или с минимальными усилиями с его стороны. Материнский капитал и пенсия для инвалидов станут одними из первых выплат, оформление которых будет максимально упрощено.

"Раньше органы Пенсионного фонда могли рассматривать заявление о выдаче материнского капитала до месяца, а при возникновении вопросов и сложностей - до двух месяцев. Теперь у нас есть пять дней на оформление и десять дней на то, чтобы согласовать его использование", - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании общественного совета ведомства.

"Чтобы добиться такой скорости, нам пришлось провести цифровую трансформацию работы Пенсионного фонда, а также взаимодействия с другими государственными структурами - ФНС, органами опеки и попечительства, ЗАГСами. Причем речь идет не только о делах будущего, но и ретроконверсии всех имеющихся баз данных", - отметил он.

В результате сразу после того, как родители зарегистрируют ребенка в ЗАГСе, начнется работа по назначению материнского капитала. Пойдут автоматические запросы во все необходимые инстанции, и уже максимум на пятый день в личном кабинете на портале госуслуг у мамы появится запись "вам оформлен материнский капитал".

Примерно по такой же схеме будет организован процесс использования материнского капитала на приобретение жилья. Минтруд уже ведет работу со Сбербанком, ВТБ и Дом.РФ, чтобы при обращении молодых родителей за ипотекой им не надо было самим собирать пакет документов. Весь информационный обмен произойдет в автоматическом режиме. А после регистрации права собственности на жилье в Росреестре кредитные организации автоматически перечислят все деньги адресатам.

"У нас есть три главных канала: Единый портал госуслуг, органы соцзащиты и МФЦ, - добавил Котяков. - Есть стратегическая задача сделать так, чтобы все свои проблемы гражданин мог решить с их помощью".

Аналогичная схема будет применяться и при назначении пенсии по инвалидности. После обращения в бюро медико-социальной экспертизы заявка на оформление пенсии сразу будет отправляться дальше.

"Сейчас гражданам с установленной инвалидностью приходится посещать три, четыре, а то и пять учреждений, чтобы оформить положенные по закону выплаты. Понятно, что людям с особенностями здоровья это не слишком просто, - объяснил министр. - Наша задача - максимально упростить все процедуры, чтобы человеку было удобно. Бюро МСЭ будет автоматически передавать в ПФР информацию об освидетельствовании человека и установлении ему группы инвалидности - на основании этих сведений будет назначаться пенсия. Таким образом, человек перестанет быть курьером между различными органами. Новая система заработает с 1 июля 2021 года".