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27.02.2020 18:02
Рубрика: Экономика

В России могут разрешить продавать землю в заповедниках

Текст: Ольга Игнатова
Ограничения на оборот земель в особо охраняемых природных территориях может быть снят. А если жизнедеятельность человека в населенных пунктах, расположенных в заповедниках или нацпарках, негативно влияет на экокосистемы особо охраняемых природных территорий, то такие населенные пункты могут быть закрыты. Живущим же на них должны выплатить справедливую компенсацию.
Фото: Илья Тимин/ РИА Новости Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
Фото: Илья Тимин/ РИА Новости

Такие инициативы содержатся в законопроекте, который внесли в Госдуму глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и член этого комитета Сергей Крючек. Парламентарии напоминают, что сейчас по Земельному кодексу участки, занятые находящимися в федеральной собственности государственными природными заповедниками и национальными парками изъяты из оборота. Проще говоря, они не могут предоставляться в частную собственность, продаваться и покупаться.
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Между тем в границах значительного числа особо охраняемых природных территорий существуют населенные пункты, в которых традиционно проживают люди. Так, населенные пункты имеются на территориях 23 национальных парков, 18 государственных природных заповедников, 12 федеральных заказников, а также значительной части природных парков (общее количество которых превышает 90) и ряда иных особо охраняемых природных территорий регионального значения. Всего в границах таких территорий насчитывается более 1000 населенных пунктов, а общее число проживающего в них населения достигает 2 млн человек. И все эти люди не могут получить в собственность свою землю. Нельзя приватизировать и землю, находящуюся под многокваптирными домами. Помимо этого, в таких населенных пунктах парализована и возможность безвозмездного предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей.

В этой связи предлагается исключить ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территорий, при сохранении для соответствующих территорий особого режима хозяйственной деятельности.

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