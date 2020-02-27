В России вырос объем авиаперевозок

Российские авиакомпании по итогам января 2020 года увеличили перевозки на 6,8%, до 8,9 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных Росавиацией.

Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 5,7%, до 5,2 миллиона человек. На международных маршрутах было перевезено 3,7 миллиона человек, на 8,4% больше. Заметно выросли перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ - на 10,9%, до 3,2 миллиона человек, а вот между Россией и странами СНГ - снизились на 7,2%, до 446 тысяч человек.

Пассажирооборот вырос на 9,8%, до 24 миллиарда пассажиро-километров.

В 2019 году российские авиакомпании перевезли 128 миллионов пассажиров, на 10% больше, чем в 2018 году. Как отмечали в Росавиации, в 2020 году также ожидается рост пассажиропотока.