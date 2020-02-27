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27.02.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Отчет окончен

Завершается третий этап амнистии капитала
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Третий этап амнистии капитала, скорее всего, будет последним. Продлевать ее не планируется, говорил статс-секретарь-замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Спецдекларации от желающих рассказать о своих иностранных счетах и активах Федеральная налоговая служба (ФНС) будет принимать еще 2 дня: 29 февраля и 2 марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Денис Вышинский/ТАСС
В России планируют провести "гаражную амнистию"

Третий этап амнистии стартовал 1 июня 2019 года. Его участникам, как и в предыдущие кампании, государство гарантировало освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности за нарушения, связанные с задекларированным имуществом и счетами. Основными условиями стал перевод средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрация контролируемых иностранных компаний (КИК) в специальных административных районах на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининградской области.

При этом участникам третьего этапа амнистии разрешили один год не платить налог (13%) с доходов от контролируемых иностранных компаний при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в 2019 году. Во время предыдущей кампании от налогообложения освобождалась прибыль ликвидируемых КИК.

ФНС считает завершающийся этап успешным, хотя и не раскрывает количество поданных спецдеклараций.

Спецдекларации в рамках амнистии налоговики будут принимать еще 2 дня: 29 февраля и 2 марта

Итоги оценить сложно, так как нет четких плановых цифр, нет итоговых, указывает глава комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Оценив открытую информацию, можно предположить недостаточную эффективность, отмечает Авдеева. По ее словам, очевидно, что несмотря на западные санкции в совокупности с предоставленными государством в рамках амнистии капитала возможностями, свою роль сыграли сдерживающие факторы. Опасение привлечения к уголовной ответственности после инцидента со спецдекларацией предпринимателя Валерия Израйлита (она была изъята у ФНС следователями ФСБ и приобщена в качестве доказательства по уголовному делу) - один из них.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Амнистия капиталов в России

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