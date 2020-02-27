В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей

Новые методы лечения тяжелых заболеваний позвоночника у детей будут значительно расширены, а программа раннего хирургического лечения станет более доступной для маленьких пациентов Беларуси и России. Об этом сообщил замдиректора медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге Сергей Виссарионов.

Комментируя суть новой программы хирургической помощи детям, ученый уточнил, что речь идет о случаях с тяжелыми травмами позвоночника. "Мы подключили молекулярно-генетический и биохимический анализ. При помощи этого исследования можем уже в раннем возрасте ребенка сказать, деформация будет прогрессировать и ухудшаться или она окажется стабильна на протяжении всей его жизни".

Данный проект реализуется по программе Союзного государства. Причем хирургические технологии разрабатываются специально для каждого пациента в зависимости от особенностей врожденной деформации, уточнил Виссарионов. В результате ребенку в раннем возрасте проводится одна операция, которая предполагает радикальное исправление врожденных деформаций и в дальнейшем создание нормальных условий для развития позвоночного столба в целом, а металлоконструкция через полтора-два года удаляется, сообщает БЕЛТА.

Стоит отметить, что в петербургском центре давно накоплен солидный опыт лечения врожденных деформаций позвоночника, а в белорусском - травм позвоночника, в частности у детей. Благодаря совместному сотрудничеству и научно-практической работе на протяжении многих лет и родилась эта программа, реализация которой будет постепенно расширяться, констатировал Виссарионов.

Кстати, в четверг в белорусской столице уже проведена операция по новой технологии. Ее осуществила совместная бригада специалистов Союзного государства. Пациенту пять лет. У него врожденная деформация в поясничном отделе позвоночника и без вмешательства в будущем у ребенка могли бы возникнуть неврологические нарушения. Суть операции - в удалении тела аномального позвонка, установлении индивидуальной металлоконструкции, что полностью исправляет деформацию.

Более того, по словам директора российского центра травматологии и ортопедии Михаила Герасименко, используемые врачами при операциях конструкции созданы белорусскими специалистами и уже признаны уникальными. Прогнозируется, что в будущем они найдут применение и у зарубежных коллег.

В настоящее время только в Российской Федерации у 60 тысяч детей обнаружены врожденные деформации позвоночника, около 50 процентов из них нуждаются в раннем хирургическом лечении. В Беларуси, согласно статистике, около 1,5 тысяч детей страдают подобным заболеванием, а половина из них тоже нуждается в оперативном вмешательстве.