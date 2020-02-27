В США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения"

Власти американского штата Калифорния заявили, что на их территории выявлен первый случай заболевания короновирусом в США, "когда источник заражения неизвестен". Речь идет о мужчине, который не выезжал в охваченные вирусом регионы мира и не контактировал ни с кем на территории США, у кого он был бы диагностирован.

До этого момента американские медслужбы смогли отследить цепочку заражения у всех инфицированных граждан, сообщает Fox News. В данном случае речь идет о том, что COVID-19 начал "независимое" распространение на территории США.

Это уже 60 официальный случай заражения гражданина США новым вирусом. "Мы предвидели потенциальную возможность такого случая в США. Учитывая наши (штата Калифорния - прим. "РГ") тесные семейные, социальные и деловые отношения с Китаем, неудивительно, что впервые это зафиксировано в Калифорнии", - заявила СМИ Соня Энджелл, руководитель управления здравоохранения штата.

Отмечается, что мужчина болел как минимум неделю до того, как обратился к врачам и у него был диагностирован коронавирус. "Это означает, что есть и другие зараженные, о которых нам пока что ничего неизвестно", - добавила Энджелл.