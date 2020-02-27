В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков

Гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению во ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.

По данным генконсульства РФ в Стамбуле, задержание произошло утром в четверг при прилете в аэропорт Стамбула. После обращения в диппредставительство ее мужа были незамедлительно подготовлены запросы к местным компетентным органам. На этот момент известно, что задержание произведено в рамках следственных действий по подозрению в несанкционированном ввозе два года назад в Турцию запрещенного наркотического вещества.

Генконсульство находится в постоянном контакте с мужем россиянки. Предпринимаются также все необходимые шаги с целью защиты законных прав российской гражданки. Между тем в январе текущего года на 42,4 процента вырос поток туристов из России в Турцию по сравнению с прошлым годом.