В Таллине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом вируса COVID-19 зарегистрирован в эстонской столице, заявил министр социальных дел Эстонии Танел Киик. По его словам, инфицированный коронавирусом гражданин находится в клинике Центральной Таллинской Западной больницы.

"Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства и который прибыл в страну в среду вечером", - сообщил Кийк общественной радиоорганизации ERR.

Гражданин Ирана прибыл в Таллин автобусом из латвийской столицы, куда прилетел из Турции. Он почувствовал себя плохо на автовокзале и вызвал скорую помощь, уточняет 27 февраля новостной портал Delfi.

Местные власти в настоящее время выясняют данные о других пассажирах рейсового автобуса, прибывшего из Риги. Более подробная информация, уточняют местные источники, будет сообщена на пресс-конференции, которая ожидается в обеих прибалтийских республиках.