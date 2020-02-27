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27.02.2020 23:21
Рубрика: Общество

В ВОЗ оценили эффективность мер в России против коронавируса

Меры противодействия распространению коронавируса в РФ получили высокую оценку руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава организации Тедрос Гебрейесус отметил Россию в числе стран, чьи "агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают".

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"Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам, - передает РБК слова Гебрейесуса. - Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают".

Он также высоко оценил работу китайских властей по предотвращению распространения новой инфекции. Кроме того, глава ВОЗ встревожился ситуацией в Италии.

"Нас очень удивило то, что вспышка вируса произошла в Италии", - сказал он.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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