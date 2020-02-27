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27.02.2020 19:12
Рубрика: Власть

Форум получил прописку

Валентина Матвиенко: Социальная сфера перестала быть "нафталинной"
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Форум социальных инноваций регионов теперь будет ежегодно проходить в Москве и поборется за статус самого авторитетного в своей сфере. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании оргкомитета IV форума.

Ранее представители социальной сферы собирались раз в два года в разных регионах России - сначала в Омской области, потом в Подмосковье. Третий форум прошел в 2019 году в Москве, правительство города выступило с инициативой сделать столицу постоянным местом проведения этого мероприятия.

"Теперь наш форум стал настоящим жителем с московской регистрацией. На мой взгляд, это правильно не потому, что столица, а потому, что Москва накопила колоссальный опыт в сфере социальных инноваций", - сказала Валентина Матвиенко.

Фото: iStock
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По ее словам, оргкомитет стремится изменить имидж социальной сферы и повторить успех другой авторитетной площадки - Петербургского международного экономического форума. "Мы хотим, чтобы этот форум был на таком же уровне и получил такое же признание, как Петербургский экономический форум", - сказала глава Совфеда. Она уверена, что восприятие социальной сферы как "нафталинной", где "все нуждающиеся и плачущие", устарело. "Это форум именно инноваций в социальной сфере, это в тренде того, какие задачи ставил президент", - подчеркнула спикер.

Кстати, российский лидер может стать гостем IV форума социальных инноваций. "Я не могу гарантировать, но мы пригласили президента России Владимира Владимировича Путина на этот форум. Он проявил большой интерес. Если позволит его рабочий график, мы надеемся, что президент тоже сможет принять участие в этом важном мероприятии", - сказала Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что президентом в нацпроектах и Послании Федеральному Собранию были поставлены стратегические задачи в сфере демографии, роста благосостояния граждан, развития здравоохранения, образования, культуры. "В рамках форума мы должны сформулировать долгосрочную программу действий, которые обеспечат настройку, трансформацию социальной сферы для решения поставленных президентом задач", - заявила глава Совфеда. Дискуссии пойдут по четырем направлениям. Это демография, финансирование соцпроектов, цифровизация отрасли и партнерство государства и бизнеса. Матвиенко сделала особый акцент на последней теме. "Нам не вытащить все за счет бюджетных денег, - сказала она. - Давайте мы эту тему на форуме отработаем таким образом, чтобы после форума запустить процесс прихода частных инвестиций в эту очень важную сферу".

Форум пройдет 16-19 июня на площадке ВДНХ. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что средства на его проведение уже выделены из городского бюджета, а информирование на рекламных носителях будет в таком же объеме, как на выборах. "Думаю, наш форум нельзя будет не заметить", - сказала она.

Прошлогодний форум привлек более 35 тысяч участников, нынешний обещает быть не менее масштабным.

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