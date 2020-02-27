Новости

Сборная России выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону 19:12
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин 19:12
В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников 18:45
СК объявил о предъявлении Дмитрию Захарченко новых обвинений во взятках 18:41
В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей 18:39
В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова 18:31
Путин наградил Муравьеву и Антонова 18:30
Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху 18:28
Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности 18:13
Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики 18:10
Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года 18:10
В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры 18:05
Археологи раскопали "город мастеров" 18:01
В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве 18:00
Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру 18:00
Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана 17:49
У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус 17:46
Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника" 17:44
В аэропорту Сочи с самолета сняли пьяного пассажира 17:30
Из нижегородского транспорта запретили высаживать детей-безбилетников 17:28
Доходы бюджета от инвестирования ФНБ выросли на треть 17:26
Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению от врача 17:25
Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов 17:19
В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста 17:15
Количество инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось до трех 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 18:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года

Текст: Юрий Гень

В YouTube впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года, сделанную в цвете. Исходное видео было сделано сотрудником компании братьев Люмьер - Чарльзом Муассоном на Тверской улице перед коронацией Николая II, последнего императора России.

Теперь нейросеть помогла раскрасить и отреставрировать эту удивительную киносъемку, благодаря чему можно увидеть улицы Москвы и жителей города на рубеже 19 и 20 веков такими, какими они были в реальности.

Фото: YouTube
Парижанин напечатал фотографии кота 120-летней давности
Фото: Sedziwoj_Matejko/wikipedia.org
В Британии опубликованы гастрономические медицинские рецепты XVII века

Раскрашивание и реставрирование видеозаписи производилось с помощью нейросети ESRGAN, которая "дорисовывает" изображение. На видео увеличили скорость воспроизведения до 60 кадров в секунду, сделав его максимально естественным, каким мы привыкли его видеть в современных фильмах. Из исходной пленки удалили дефекты, размытые кадры и визуальный "шум". Можно услышать разговоры извозчиков и горожан. Это создает ощущение, будто действительно находишься на Тверской в 1896 году.

Само по себе представленное видео довольно широко известно, однако именно в цвете и отреставрированном варианте представлено впервые.

По сообщениям экспертов-историков, любопытным является то, что в объектив камеры попала приставная лестница, с помощью которой рабочие украшали флагами улицы города, при подготовке к церемонии коронации императора.

Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа