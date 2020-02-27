Интернет-банк "ВТБ-Онлайн" восстановил работу после сбоя. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой банка ВТБ.

В банке уточняют, что работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена сегодня в 19:30 по московскому времени. Также в сообщении говорится о том, что банк проводит масштабную IT-трансформацию и стремится к минимизации ее негативных последствий для клиентов.

Ранее в четверг в "ВТБ-Онлайн" произошел сбой, из-за которого в систему не могли зайти многие жители европейской части России. Больше всего жалоб на работу интернет-банка поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Кроме того, 10 февраля многие пользователи испытывали проблемы со входом в мобильное приложение банка.