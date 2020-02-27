ВВС Индии доставили из Уханя в Нью-Дели 112 человек

Военно-транспортный самолет ВВС Индии C-17 Globemaster доставил в четверг утром в Нью-Дели 112 человек из китайского Уханя, где они были заблокированы из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар уточнил, что в Индию прибыли 76 индийцев и 36 граждан Бангладеш, Мьянмы, Мальдивов, Китая, ЮАР, США и Мадагаскара. Министр также высоко оценил содействие правительства КНР, пишет ТАСС. Всех вернувшихся теперь ждет 14-дневный карантин.

Ранее, в среду, самолет индийских ВВС вылетел в КНР, чтобы доставить около 15 тонн медицинских масок, перчаток и другого медоборудования. В МИД Индии подчеркивали, что эта помощь стала знаком дружбы и солидарности народа Индии по отношению к народу Китая, поскольку в этом году две страны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, в Китае зафиксированы 2,7 тысячи смертей от коронавируса, выздоровели более 32,4 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тысячи. За пределами КНР случаи заражения уже выявлены в 42 странах, включая Россию.