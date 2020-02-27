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Windows 10 оставят без одной из старых функций

Текст:   Антон Благовещенский
27.02.2020,  
14:47
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики из Microsoft намерены переделать меню "Пуск" в операционной системе Windows 10. Одним из наиболее заметных нововведений станет исчезновение из него так называемых "живых плиток" (Live Tiles).

Несмотря на то, что эти анимированные иконки, меняющие внешний вид, присутствуют в операционке достаточно давно, пользователи, судя по всему, так их не полюбили. Поэтому в одном из будущих обновлений их заменят на обычные неподвижные пиктограммы.

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Впрочем, по данным инсайдеров, случится это не скоро - вероятнее всего, апдейт, который сделает живые плитки неживыми, выйдет не ранее 2021 года. Гораздо раньше пользователи смогут познакомиться с новыми иконками для панели задач и других разделов платформы.

Также в одном из ближайших обновлений будет реализована более удобная система установки драйверов и появится новый "Проводник".

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Фото: iStock
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