Windows 10 оставят без одной из старых функций

Разработчики из Microsoft намерены переделать меню "Пуск" в операционной системе Windows 10. Одним из наиболее заметных нововведений станет исчезновение из него так называемых "живых плиток" (Live Tiles).

Несмотря на то, что эти анимированные иконки, меняющие внешний вид, присутствуют в операционке достаточно давно, пользователи, судя по всему, так их не полюбили. Поэтому в одном из будущих обновлений их заменят на обычные неподвижные пиктограммы.

Впрочем, по данным инсайдеров, случится это не скоро - вероятнее всего, апдейт, который сделает живые плитки неживыми, выйдет не ранее 2021 года. Гораздо раньше пользователи смогут познакомиться с новыми иконками для панели задач и других разделов платформы.

Также в одном из ближайших обновлений будет реализована более удобная система установки драйверов и появится новый "Проводник".