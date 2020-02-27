Xiaomi, Samsung, iPhone и еще миллиард смартфонов назвали опасными

В модулях Wi-Fi, которые используются повсеместно, могут быть взломаны из-за уязвимости. Под угрозой находятся смартфоны, устройства интернета вещей, планшеты, точки доступа - всего более миллиарда девайсов.

Уязвимость, которая называется Kr00k, позволяет хакерам расшифровывать беспроводные пакеты данных, передаваемые через Wi-Fi, пишет "Газета.Ru".

Перехват информации становится возможным при внезапном отключении устройств от Wi-Fi или резком падении уровня сигнала.

Среди устройств, подверженных взлому, эксперты компании ESET, обнаружившие проблему, перечисляют устройства производства Apple, Amazon, Xiaomi, Samsung, Raspberry, Google (линейка Nexus).

"Опасные" гаджеты нуждаются в обязательном обновлении операционной системы, чтобы исправить уязвимость, предупреждают специалисты.