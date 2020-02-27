За нарушения на голосовании по Конституции могут прописать наказание

Ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования собираются закрепить в КоАП или УК. Эту тему по предложению главы ЦИК Эллы Памфиловой обсудят депутаты.

На заседании комитета по госстроительству и законодательству Памфилова предложила внести в Кодекс об административных правонарушениях или в Уголовный кодекс поправку о наказании за нарушения, допущенные в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

- Очень важно, чтобы была неотвратимость наказания, по аналогии с выборами, - подчеркнула она.

Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что поддерживает эту позицию. "Мы проработаем вопрос с КоАП и по поводу Уголовного кодекса", - сказал он.

Он не исключил, что "могут быть провокации". Для их профилактики, а также для недопущения вбросов и других нарушений и нужна ответственность, согласился парламентарий.

Ранее комитет одобрил поправки о дате и процедуре организации общероссийского голосования.