Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг судебного преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, охарактеризовав его "ударом по расследовательской журналистике". В этот понедельник в Лондоне началась первая стадия судебных слушаний по делу об экстрадиции Ассанджа в США.

"Весь мир квалифицировал дело Ассанжа как удар по институту расследовательской журналистики, как удар по свободным независимым СМИ, как имеющий катастрофические последствия удар по базовым правам человека. Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке - это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными", - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, недавно США выдвинули против Ассанжа новые обвинения по статьям о законе о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если суд Лондона примет решение о передаче главы WikiLeaks США, то там ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.