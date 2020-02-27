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27.02.2020 16:40
Рубрика: Власть

Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"

Текст: Юрий Чернов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг судебного преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, охарактеризовав его "ударом по расследовательской журналистике". В этот понедельник в Лондоне началась первая стадия судебных слушаний по делу об экстрадиции Ассанджа в США.

Фото: REUTERS/Valentin Flauraud
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"Весь мир квалифицировал дело Ассанжа как удар по институту расследовательской журналистики, как удар по свободным независимым СМИ, как имеющий катастрофические последствия удар по базовым правам человека. Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке - это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными", - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, недавно США выдвинули против Ассанжа новые обвинения по статьям о законе о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если суд Лондона примет решение о передаче главы WikiLeaks США, то там ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД Джулиан Ассанж: история борьбы

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