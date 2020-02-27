Зась обсудил в Армении укрепление военной составляющей ОДКБ

Во время рабочего визита в Ереван, уточнил он, Зась затронул такие темы, как "развитие системы кризисного реагирования ОДКБ, повышение потенциала коллективных сил оперативного реагирования и миротворческих сил ОДКБ, мероприятия по совместной боевой подготовке, а также реализацию совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

Состоялись переговоры генсека ОДКБ и с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, на которых "были обсуждены вопросы повышения эффективности совместной борьбы с терроризмом, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ", - проинформировал Зайнетдинов.

Затрагивалась в армянской столице и проблема урегулирования в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Станислав Зась в очередной раз подтвердил позицию ОДКБ, констатировав, что "альтернативы мирному урегулированию конфликта нет". Армен Григорян, в свою очередь, представил ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана, подчеркнув необходимость решения карабахского вопроса исключительно мирным путем, отметив в этом важность позиции ОДКБ.

Генеральный секретарь ОДКБ представил также программы, планируемые и уже реализуемые в организации, в том числе, по подготовке антитеррористических и военных учений.