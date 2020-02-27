Жителям аварийных домов расскажут о переселении

В рекомендациях приведен подробный алгоритм составления и актуализации программ. Внесение изменений связано с принятыми в конце минувшего года поправками в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ.

"У граждан появились более широкие возможности выбора, в каком именно формате им будет предоставлена федеральная поддержка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого решения и разъяснить их права и обязанности необходимо как можно раньше", - подчеркивает замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

По словам исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, теперь возможны в том числе предоставление переселяемым субсидий, а также в некоторых случаях софинансирование затрат инвесторов. "По новым правилам господдержка граждан, владеющих помещениями в аварийных домах, оказывается только один раз и только в случаях, если они не имеют иного жилья", - говорит Разворотнева. По ее мнению, очень важно, что в рекомендациях большое внимание уделяется разъяснительной работе с жителями, в том числе информированию их о сроках и методах переселения, размерах возмещения.

"Органы местного самоуправления должны выявить граждан, имеющих только одно жилое помещение в аварийном доме, и разъяснить им, что если субъект принял решение не строить новые дома, а предложить денежное возмещение и если при этом размер возмещения недостаточен для покупки нового жилья, то собственник имеет право на субсидию в размере разницы или на субсидию на уплату процентов за кредит на покупку нового жилья", - говорит зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Прежде чем приступать к планированию расселения, местные власти должны актуализировать данные по аварийным домам, выяснить, есть ли у переселяемых другое жилье, проработать варианты использования земель под сносимыми домами. "Зачастую задержки в сроках расселения связаны именно с неправильно выстроенным подготовительным этапом и разрозненностью информации", - отмечает Егоров. "Для подтверждения аварийности домов региональные власти должны выборочно проводить выездные проверки, поскольку бывают случаи, когда добротный дом признается аварийным из-за удачного месторасположения", - говорит Качкаев.

В рекомендациях установлено, что дома должны расселяться по порядку - в зависимости от даты признания их аварийными. Первоочередными новоселами могут стать жители зданий, в которых есть угроза обрушения, или те, кого нужно переселить по решению суда.

Оговаривается в документе и то, в какие квартиры следует переселять людей: с горячей и холодной водой, отоплением, канализацией, электричеством. Жилье должно быть с чистовой отделкой, сантехникой, входной и межкомнатными дверьми, кухонной плитой и т.д. "Не рекомендуется переселять в быстровозводимые каркасные дома и подобные недолговечные конструкции. Дома должны быть построены из современных экологичных материалов, а класс их энергоэффективности должен быть не ниже В", - отмечает Разворотнева.

Между тем, по мнению председателя комитета Госдумы Галины Хованской, процедуру переселения из аварийных домов нужно совершенствовать и далее. Так, в законе и, соответственно, в рекомендациях не оговаривается право выбора собственниками вида возмещения за изымаемое жилье - хотят ли они квартиру или же денежную компенсацию. "Иногда просто невозможно некоторым категориям граждан предлагать деньги, они не знают, что с ними делать, не знают, как себя на рынке вести. И иногда оказываются в итоге и без денег, и без квартиры", - объяснила Хованская на пресс-конференции необходимость введения этой нормы. Кроме того, по ее мнению, необходимо дополнить законодательство позицией о том, что размер возмещения жителям аварийных домов не должен быть ниже средней рыночной стоимости жилья в регионе.