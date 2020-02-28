4 марта (среда) в 14:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится церемония награждения победителей и призеров олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!", организованная Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В этом году участие в олимпиаде приняло рекордное количество школьников - более 40 тысяч человек из 84 регионов России, а также из зарубежных стран.

Олимпиада по предметам: экономика, обществознание, математика, история - вошла в Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год министерства науки и высшего образования. Это означает, что победителям и призерам олимпиады по данным предметам при поступлении в институты и университеты могут быть предоставлены льготы.

Например, если после прохождения ЕГЭ по соответствующему предмету эти ребята наберут не менее 75 баллов, то они будут зачислены в выбранные вузы вне конкурса.

Победители олимпиады по направлению, которое не входит в Перечень олимпиад школьников, а это - информатика, получат право бесплатного обучения в Финансовом университете, а призеры получат 50-процентную скидку на обучение.

Участие в олимпиаде Финансового университета добавляет в зачет к баллам ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений от 2 до 5 баллов.

Победители и призеры имеют право на получение гранта президента Российской Федерации в размере 20 000 руб. ежемесячно на весь период обучения в бакалавриате!

Кроме того, победители и призеры олимпиады, поступившие в Финуниверсит, в будущем имеют возможность принять участие в стажировках и получить практический опыт работы в банке ПАО "ВТБ".

Всероссийская олимпиада "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист" с успехом проходит уже двенадцатый год. Цель олимпиады - поиск и выявление талантливых учащихся, развитие творческих способностей у молодого поколения, повышение экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей.

Генеральный партнер олимпиады - ПАО "ВТБ".