Ассоциированное членство в ЕС утешит "проигравших" Brexit британцев

Британия 1 марта вступит в долгий и, как не трудно предположить, изнурительный процесс расставания с Европой. На процедуру развода отведено одиннадцать месяцев переходного периода. Развод между Альбионом и Европейским Союзом будет узаконен с последним ударом часов 31 декабря 2020.

Дэвида Фроста, главного переговорщика по Brexit со стороны Соединенного Королевства, уже успели обвинить в том, что его подход к Евросоюзу и к Британии выглядит так, как если бы ЕС и Соединенное Королевство "проживали на двух разных планетах".

Гай Верхофштадт, бывший премьер-министр Бельгии, в последние годы курировавший стратегию и тактику Европарламента по Брекзиту, высказал предположение, что для завершения переговоров при подобном подходе со стороны Британии Евросоюзу придется проделать "адскую работу".

Выступая намедни с речью в Брюсселе, Дэвид Фрост настаивал на том, что Британия не подпишется ни на сближение с законами ЕС, ни на главенствующую роль Европейского суда. Британию на данный момент больше всего устраивает так называемый "канадский вариант", по сценарию которого Соединенные Штаты являются главным партнером Канады.

Гай Верхофштадт, присутствовавший на днях в Лондоне на совместной пресс-конференции с мэром Лондона Садиком Ханом, сказал журналистам: "Это нехорошо, что мы продолжаем обсуждать будущие отношения так, как если бы Соединенное Королевство и Европа жили на двух разных планетах. В то время как британский рынок и европейский так близки друг к другу - и физически, и географически".

А между тем отнюдь не только взаимоотношение рынков обсуждается сегодня архитекторами будущих "конструкций " связующих Европу с Великобританией. Помимо экономических "боданий" существует в деле о разводе Британии с Евросоюзом еще и человеческий фактор. Никто на Альбионе не собирается оспаривать аксиому, что "победитель получает все". Вопросом остается другое - могут ли на что-либо рассчитывать проигравшие?

В этой ситуации серьезным компромиссом, а точнее, ценным подарком, по мнению Верхофштадта, могло бы стать так называемое ассоциированное членство британцев в ЕС. Дерзкая, на первый взгляд, идея могла бы стать сегодня утешением и компромиссом для противостоявших Brexit британцев. 48 процентов граждан Соединенного Королевства проголосовавших на референдуме за оставание в Европе, оказались сегодня как бы за бортом. Верхофштадт предлагает - а скорее, предполагает - что экзотический, на первый взгляд, сценарий с ассоциированным членством в Евросоюзе может послужить некой точкой примирения для британцев.

Подобную идею поддерживают и ряд высокопоставленных политиков в Брюсселе. В случае ее реализации подписавшиеся на ассоциированное членство британцы смогли бы после завершения переходного периода, который истекает в декабре 2020 года, свободно путешествовать и жить в рамках Евросоюза. Помимо этого ассоциированным членам Евросоюза можно будет голосовать на выборах в Европейский Парламент. Называются и приблизительные суммы "взносов"от британских ассоциированных граждан в казну Евросоюза.

Мэр Лондона подчеркнул, что одним из главных предвыборных обещаний Бориса Джонсона было объединить народ своей страны. Садик Хан выразил надежду, что ассоциированное гражданство в Европейском союзе будет в центре внимания на переговорах о будущем отношений Британии с Евросоюзом. "И я не думаю, что есть лучший путь примирить разногласия между британцами пожелавшими ухода и миллионами тех лондонцев и граждан Британии, которые до сих пор мечтают остаться европейцами", - сказал лондонский мэр.

Гай Верхофстадт к этому добавил : "Маастрихское соглашение (договор, подписанный 7 февраля 1992 года в Маастрихте странами Европейских сообществ и положивший начало Европейскому союзу - О.Д.) выстроило концепцию европейского гражданства. И я за то, чтобы использовать его сейчас в качестве основы для людей, которые хотят сохранить свои связи с Европой".