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28 февраля 2020 г.

Постановление правительства Белгородской области от 25 февраля 2020 года № 61-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 25 февраля 2020 г.
Опубликован 28 февраля 2020 г.

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения 9 236 рублей, для трудоспособного населения - 9 971 рубль, пенсионеров - 7 664 рубля, детей - 9 114 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.Савченко


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