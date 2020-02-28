Булаев: На голосование по Конституции выделено 14,8 млрд рублей

Центризбирком получил бюджетные средства на проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В ближайшие дни они поступят в регионы.

"Из бюджета РФ выделены средства на подготовку и проведение общероссийского голосования в размере 14,8 млрд рублей", - сообщил в пятницу на заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

"Вчера казначейскими уведомлениями эти средства доведены до ЦИК, и мы не позднее 4 марта эти средства направим в субъектовые избирательные комиссии", - добавил он.

Напомним, 14 февраля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором поручил Центризбиркому провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, а правительству - обеспечить финансирование на уровне выборов главы государства в 2018 году.

Голосование намечено на 22 апреля. Ранее в пятницу ЦИК принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования.