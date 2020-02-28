ЦБ: Високосный год ускорит рост заработной платы

В первом квартале 2020 года ожидается ускорение роста реальной заработной платы до 3,5-4,0%, говорится в аналитическом прогнозе ЦБ за январь 2020 года.

Произойдет это, уверены аналитики Цетробанка, за счет замедления инфляции, а также индексации заработной платы работникам социальной сферы и культуры на 5,4%. Дополнительное влияние на годовой рост заработной платы может оказать эффект високосного года (февраль содержит один дополнительный день).

Вместе тем прирост оборота розничной торговли в январе 2020 года увеличился до 2,7%. Такая динамика была обусловлена эффектом низкой базы предыдущего года, когда наблюдалось некоторое охлаждение потребительского спроса в связи с его реализацией в предыдущие месяцы и ускорением инфляции. По оценкам Банка России, на фоне дальнейшего роста доходов населения и замедления инфляции в I квартале 2020 года оборот розничной торговли вырастет на 2,8-3,2% в годовом выражении. Ускорению годового роста в I квартале также будет способствовать эффект високосного года