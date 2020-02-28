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28.02.2020 20:41
Рубрика: Общество

Чем объясняют ученые взрыв невиданной силы в космосе

Текст: Юрий Сизов
Череда научных открытий сопровождает не только наблюдения за распространением сокрушительного коронавируса. Исключительно сенсационным называют астрофизики и зафиксированный во Вселенной самый крупный взрыв. Его определил Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR), на данные которого и ссылаются авторы статьи, опубликованной в The Astrophysical Journal.
Фото: ESA / ATG Medialab Фото: ESA / ATG Medialab
Фото: ESA / ATG Medialab
Фото: XMM / GMRT / 2MASS
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

Ученые обнаружили в космосе свидетельства колоссального взрыва, который в пять раз мощнее всего, что наблюдалось до сих пор. Судя по всему, полагают эксперты, источником мощного выброса энергии стала сверхмассивная черная дыра в 390 млн световых лет от Земли. Кстати, сам взрыв, судя по астрономическим наблюдениям, значительно проредил шаровое звездное скопление в созвездии Змееносца.

Чтобы приблизить наше представление о масштабах вселенского апокалипсиса, один из авторов открытия Мелани Джонстон-Холлит в интервью английским журналистам пояснила, что она хотела уложить этот взрыв в рамки человеческого сознания. Но вынуждена была отказаться от своей затеи, предложив своим собеседникам просто самим попытаться вообразить, что речь идет "о 20 миллиардах взрывов миллиардов мегатонн взрывчатки каждую тысячную долю секунды, и так на протяжении 240 млн лет, без перерыва".

Эксперты признают, что природа загадочной "полости" в сверхскоплении Змееносца волновала ученых с момента ее обнаружения. Аномалию нашли еще четыре года назад с помощью рентгеновского телескопа. На краю центральной части сверхскопления ученые увидели вогнутый, словно вмятый внутрь участок. Уже тогда выдвигался ряд версий о том, что могло создать такую структуру, в том числе, и теория о взрыве.

Фото: iStock
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Исследователи давно не скрывали, что в созвездии Змееносца, которое объединяет тысячи галактик вперемешку с плазмой и темным веществом, творятся непонятные вещи. Рентгеновские телескопы обнаружили у этого созвездия странный изогнутый край. И тогда было выдвинуто предположение, что это стенка пробоины, выбитой в плазме выбросом энергии одной из гигантских черных дыр, находящихся в одной из ключевых галактик созвездия.

Дело в том, поясняют астрофизики, что черные дыры известны своим "аппетитом" пожирать любую материю, будь то газ или даже звезда, которая слишком приблизилась к ним. Но они обладают и способностью извергать огромные объемы вещества и энергии в виде потоков радиоволн, разбивающих все на своем пути.

Поначалу ученые сомневались в том, что источником этого взрыва была черная дыра, поскольку пробоина была слишком огромной. Это означило бы, что ее выброс должен был быть неимоверной силы. И все-таки последние данные рассеяли окончательные сомнения. Низкочастотные наблюдения, полученные при помощи телескопов обсерватории "Мерчисон" в Австралии и гигантского радиотелескопа в Индии, судя по всему, подтверждают эту экстравагантную теорию.

Фото: CLEP / CRAS / NAOC
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"Этот объект и ранее был замечен группой исследователей космической рентгеновской обсерватории "Чандра", которые увидели этот пузырь в раскаленной рентгеновской плазме в центре созвездия и предположили, что это не может быть одним из таких выбросов энергии, потому что это был бы невообразимо гигантский выброс. "И они просто отвергли такую возможность", - поясняет руководитель обсерватории "Мерчисон" профессор Джонстон-Холлит. "Однако мы вернулись к наблюдениям и с помощью низкочастотных радиотелескопов обнаружили, что эта пробоина заполнена плазменными волнами".

В некотором смысле этот взрыв можно сравнить с извержением сорок лет назад стратовулкана Сент-Хеленс, когда снесло всю вершину горы, говорит ведущий автор исследования из исследовательской лаборатории США. Но чтобы представить себе масштабы, надо добавить, что "пробоина имеет в поперечнике полтора миллиона световых лет", - проясняет ситуацию профессор Джонстон-Холлит.

Общество Космос

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