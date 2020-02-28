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28.02.2020 04:57
Рубрика: В мире

Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 2000 человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Представители министерства здравоохранения Республики Корея (РК) огласили очередную статистику по ситуации с распространением COVID-19 в стране. По сравнению с вечером предыдущего дня на 09.00 утра 28 февраля выявлено еще 256 случаев заболевания. Таким образом общее число инфицированных новым видом коронавируса в стране превысило две тысячи человек - 2022 зараженных. Число умерших и выздоровевших осталось на прежнем уровне - 13 и 26 человек соответственно.

Фото: EPA-EFE/MATTEO CORNER
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Установившаяся уже географическая локализация COVID-19 в Южной Корее продолжает подтверждаться изо дня в день: подавляющее большинство заболевших появляется в эпицентре вспышки - городе Тэгу и провинции Северная Кенсан. Из 256 новых больных 231 человек приходится именно на тот регион (182 - в Тэгу, 49 - в провинции Северная Кенсан).

В других регионах количество новых заболевших распределилось следующим образом: Сеул - шесть человек, провинция Кенги, Южная Чхунчхон и город Тэчжон - по четыре человека, провинция Южная Кенсан - три, Пусан - два, Инчхон и провинция Северная Чхунчхн - по одному человеку.

Параллельно растет количество стран, которые ввели те или иные ограничения на въезд тех, кто прилетает из Южной Кореи - как самих корейцев, так и прибывающих транзитом оттуда граждан третьих стран. В настоящий момент около 50 стран мира ввели различные ограничения, вплоть до полного запрета на въезд.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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