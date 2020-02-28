ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции

Новости

Умер актер "бондианы" Майкл Медуин 13:27
В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник 13:25
В Архангельской области полицейских осудили за избиение задержанного 13:22
На Северном флоте появилась новая дивизия ПВО 13:17
Мартин Фримен объяснил, почему обзывал и бил своих детей 13:15
Президент Беларуси выдвинул очередные задачи перед профсоюзами 13:14
Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла 13:10
В Швейцарии из-за коронавируса отменили знаменитый карнавал в Базеле 13:09
Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти не только в Москве 13:09
На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике 13:09
Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются 13:09
В перинатальном центре Братска нашли сумку с ребенком 13:07
В Калининграде экс-полицейского задержали за смерть мужчины от ожога 13:06
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет 13:05
В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку 13:03
На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната 13:01
Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии 12:59
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов 12:53
Мартин Фримен снимется в новом телесериале BBC 12:53
Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха 12:50
Елена Летучая создала новое шоу для потребителей 12:49
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ 12:45
Булаев: На голосование по Конституции выделено 14,8 млрд рублей 12:40
Выставка Дали в Манеже установила рекорды по посещаемости 12:40
Коронавирус не помешает проведению ЧЕ по скалолазанию в Москве 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 12:32
Рубрика: Власть

ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Документ будет дорабатываться в ближайшие дни с учетом мнений региональных избиркомов и экспертного сообщества.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Мы сейчас подготовили этот проект постановления в соответствии с теми поправками, которые наши законодатели и рабочая группа сформировали в статье второй (законопроекта о поправках в Конституцию, - прим. "РГ"). Мы руководствуемся именно ими", - сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы сегодня ни в коем случае не будем принимать в целом, просто проект примем", - добавила она.

ЦИК: Дистанционное голосование по Конституции возможно только в Москве

В проекте содержатся правила подготовки и проведения голосования, за основу взят закон о выборах президента РФ. Процедура учитывает все наработки российской избирательной системы последних лет - возможность голосовать по месту фактического нахождения ("мобильный избиратель") на любом участке в России и за рубежом, а также общественное наблюдение.

Кроме того, в документе предусмотрена возможность досрочного голосования. По мнению Эллы Памфиловой, в последние годы проделана большая работа, чтобы защитить эту процедуру от злоупотреблений. В ЦИКе считают, что "досрочка" в новом формате ни у кого не вызовет нареканий.

Проект порядка подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию носит предварительный характер.

В протоколе заседания ЦИК указано, что принятый за основу документ направляется в региональные избиркомы, которые должны представить свои предложения и замечания по тексту до 6 марта. По словам Эллы Памфиловой, Центризбирком учтет и мнения экспертного сообщества при подготовке финальной версии документа.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации