ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции

Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Документ будет дорабатываться в ближайшие дни с учетом мнений региональных избиркомов и экспертного сообщества.

"Мы сейчас подготовили этот проект постановления в соответствии с теми поправками, которые наши законодатели и рабочая группа сформировали в статье второй (законопроекта о поправках в Конституцию, - прим. "РГ"). Мы руководствуемся именно ими", - сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы сегодня ни в коем случае не будем принимать в целом, просто проект примем", - добавила она.

В проекте содержатся правила подготовки и проведения голосования, за основу взят закон о выборах президента РФ. Процедура учитывает все наработки российской избирательной системы последних лет - возможность голосовать по месту фактического нахождения ("мобильный избиратель") на любом участке в России и за рубежом, а также общественное наблюдение.

Кроме того, в документе предусмотрена возможность досрочного голосования. По мнению Эллы Памфиловой, в последние годы проделана большая работа, чтобы защитить эту процедуру от злоупотреблений. В ЦИКе считают, что "досрочка" в новом формате ни у кого не вызовет нареканий.

Проект порядка подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию носит предварительный характер.

В протоколе заседания ЦИК указано, что принятый за основу документ направляется в региональные избиркомы, которые должны представить свои предложения и замечания по тексту до 6 марта. По словам Эллы Памфиловой, Центризбирком учтет и мнения экспертного сообщества при подготовке финальной версии документа.