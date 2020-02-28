Общественный совет при комитете Госдумы по культуре обсудил "негатив" во взаимодействии общества и деятелей культуры. Депутаты и сами люди искусства рассказали о проблемах и предложили некоторые меры. В том числе, в защиту против "фейков" о звездах и "чернухи", которая о них распространяется.

На телеэкранах много передач, создатели которых в угоду рейтингам стремятся очернить известных творческих людей, заявила глава думского комитета Елена Ямпольская.

- Надо перестать втягивать население в бесконечные распри между медийными лицами, творческими людьми, - подчеркнула она. - Во всяком случае, хотя бы надо оставить в покое тех, кого с нами нет. А также людей, которые сделали для нас столько, что их память нам следовало бы беречь как национальное достояние.

В качестве негативных примеров она привела "долгую телеэпопею", связанную с актером Арменом Джигарханяном, историю с "неопознанным сыном" советского актера Спартака Мишулина, дискуссию в шоу по поводу наследства Людмилы Зыкиной.

В обществе необходимо восстанавливать уважение к культуре, уверена глава комитета. Эта тема могла бы стать предметом обсуждения на специальных парламентских слушаниях, считает она.

Кстати, одним из примеров неуважения к культуре и труду творческих людей, по оценке Ямпольской, стало введение ускоренной перемотки титров при показе художественных фильмов по ТВ.

- Наш комитет хочет изменить эту ситуацию, причем здесь мы готовы выходить на определенные законотворческие решения, - предупредила она.

Что касается защиты личной жизни творческих людей от посягательств, то меры в этом направлении тоже будут обсуждаться. Законодатели регулярно получают обращения артистов с просьбой ужесточить законодательство, связанное с защитой личных данных. Надо проанализировать, есть ли в этом необходимость, считает глава комитета.

По ее словам, подробнее эта тема может быть затронута 24 марта, в День работников культуры, на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

Депутаты также обсудят вопрос об увеличении штрафов за моральный ущерб, принесенный творческим деятелям СМИ вследствие клеветы. С таким предложением к законодателям обратился член общественного совета, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

- Серьезный штрафные санкции не предусмотрены в принципе, - заявил он, добавив, что так называемый "моральный ущерб" является фикцией. - Больше ста тысяч рублей в принципе невозможно выиграть. Это хорошо, если ты народный артист или известный человек, а так это всегда исчисляется парой десятков рублей!

Любая законодательная инициатива, которая бы ужесточила ответственность за моральный ущерб, не снимет всю проблему, усомнился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он предложил подходить к решению проблемы с другой стороны. "Мне кажется, что нужно подумать о создании позитивного информационного поля, - заявил он. - Преодолеть, запретить негатив мы не сможем, а вот создать некое позитивное информационное поле вокруг культуры - это трудно, почти невозможно, но необходимо".

Швыдкой призвал СМИ с большей ответственностью относиться к той или иной информации о знаменитостях. Например, об их доходах. "Когда публикуются такие вещи, это вызывает общественное напряжение, - сказал он, - и люди забывают о том, что в провинции коллеги зарабатывают маленькие деньги".

Продюсер Игорь Матвиенко предложил меры в пользу роста качества контента на телевидении. По его мнению, надо отвязать гонку за рейтингом от федерального финансирования. Продюсер объяснил, что видит прямую заинтересованность телеканалов в "генерировании грязи".

Культура и культурные деятели в России нуждаются в защите, подчеркнул со своей стороны директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Нам нужно защищаться и от бюрократов, которые заставляют оценивать все по количеству посетителей. Нам нужно защищаться от толпы, от мракобесов, - призвал Пиотровский.

А у еще одного члена совета, музыканта Сергея Шнурова - свой "рецепт". Он поделился мнением, что если человек выходит в медийное пространство, то он должен быть готов к такому отношению и "растить собственную шкуру, быть непробиваемым".