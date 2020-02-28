Доминикана отказала лайнеру Braemar в высадке пассажиров из-за коронавируса

Портовые власти Доминиканской республики запретили сходить с корабля экипажу и пассажирам лайнера Braemar, среди которых находятся восемь человек с подозрением на коронавирус нового типа.

Ранее, капитан суда проинформировал власти Доминиканы о том, что на борту есть пассажиры с симптомами острого респираторного заболевания. Четверо из них - граждане Филиппин, двое из Великобритании и двое американцев.

По прибытии лайнера комиссия минздрава республики побывала на борту, чтобы оценить состояние больных. По результатам инспекции специалисты приняли решение запретить высадку в порту La Romana, а также в следующем порту по маршруту - Puerto Santo Domingo, пишет РИА Новости. Всего на борту находятся 1500 человек.

Сейчас в республике, по данным СМИ Доминиканы, местные врачи наблюдают 27 человек с подозрением на коронавирус.